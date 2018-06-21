Москва, 21 июня, 2018, 14:20 — ИА Регнум. При повышении пенсионного фонда в России есть аргументы «за», и есть аргументы «против». Это решение нельзя принимать в отрыве от общего понимания того, какой набор изменений произойдет из-за этого в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Аргументом «за» является то, что дополнительные ресурсы, которые появится в Пенсионом фонде РФ (ПФР) в результате повышения, могут быть направлены на повышение пенсий пенсионерам. И других ресурсов, чтобы ни говорили популисты, нет. Пока не существует никаких расчетов, какие дополнительные ресурсы могут найдены, допустим, в бизнесе или в бюджете. Поэтому, скорее всего, повышение пенсионного возраста — это единственный ресурс, позволяющий повысить размер пенсию особенно неработающим пенсионерам.

«А если взять российских неработающих пенсионеров (людей старших возрастов) и сравнить их с пенсионерами, живущими в других странах, сопоставимых с Россией по образу жизни, то разрыв между просто средним уровнем и разрыв между средним уровнем пенсионеров этих стран гораздо больше у пенсионеров и в невыигрышную сторону, то есть средний российский гражданин меньше проигрывает среднему европейскому человеку, чем средний пенсионер. Поэтому тема повышения пенсий в России архиактуальна», — отметила эксперт.

По ее мнению, повысить пенсионный возраст необходимо. Все остальные разговоры о том, что «давайте ещё где-нибудь поищем» — это разговоры оппозиции, которая сейчас очень удобно устроилась. Она понимает, что её предложение не проходит, поэтому оппозиционеры предлагают всё, что угодно, уверенные в том, что решение не примут, потому что все нормативные решение принимает правящая партия.

Оппозиционеры несут околесицу вместо того, чтобы думать о том, как повысить пенсии. Как инструмент повышения пенсии — это единственный реалистичный сценарий в настоящее время, поэтому диалог нужно вести не о том — повышать или не повышать пенсионный возраст, а о том, как добиться того, чтобы все ресурсы, которые появляются от этого, были направлены на повышение пенсии, отметила она.

«Судя по всему, правительство РФ собирается пойти другим путем. Работодатели должны платить в ПФР 22% от фонда заработной платы, а они платят 22% — это считается льготным режимом. Эту разницу в 4% гасит бюджет и это говорит о том, что в ПФО есть дефицит. Дефицит не потому, что туда не доплачивают работники, а потому что государство установило 4%-ную льготу фонду оплаты труда для работодателей.

Так вот от этой льготы нужно отказаться, и перейти на 26% платежей. А власти пытаются пойти по пути, когда 22% станет не льготным, а общенормативным режимом. И тогда весь выигрыш от повышения пенсионного возраста уйдет работодателям. Вот против этого нужно выступать, а не против повышения пенсионного возраста», — высказала сове мнение Овчарова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»