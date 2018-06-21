Мадрид, 21 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Испанские СМИ обсуждают ошибки, допущенные первой леди США Меланьей Трамп во время встречи с королевской четой Испании. Визит в США испанского короля Филиппа VI и его супруги королевы Летисии завершался визитом в Белый дом, где их встречали президент США Дональд Трамп и первая леди, пишет газета ABC 20 июня.

Regine Mahaux Меланья Трамп

Принимая гостей, Меланья Трамп поспешила навстречу и поприветствовала испанскую королеву двумя поцелуями в щеки вместо того, чтобы протянуть ей руку. Приветствие поцелуем допустимо в дружеской среде, но не при первом знакомстве лиц такого уровня.

Во время приема в Овальном кабинете супруга американского президента сидела, положив ногу на ногу — это является грубейшим нарушением этикета для женщин на торжественных и официальных мероприятиях.

Как отмечают СМИ, встреча сопровождалась несколькими неловкими моментами, в том числе путаницей во время позирования для фотографов. Однако король Испании остался доволен визитом и назвал поездку «идеальной».