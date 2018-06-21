Кустанай, Казахстан, 21 июня, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело по факту убийства преподавателя Кустанайского социально-технического университета Ольги Исеновой, сообщили 21 июня в пресс-службе департамента внутренних дел Кустанайской области.

Феликс Валлоттон. Убийство. 1893

По версии следствия, муж Исеновой пришел к ней на работу, где произошла ссора. В результате конфликта мужчина убил женщину. После расправы над женой злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

Напомним, инцидент с убийством преподавателя в Кустанае произошел 20 июня. Убитая женщина работала заведующей кафедрой инженерно-технологического факультета Кустанайского социально-технического университета.

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