Москва, 21 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Пенсионная система в РФ нуждается в безусловной реформе, вопрос только в том, каким инструментарием при этом пользоваться. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе отчета в Госдуме о работе за 2017 год, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Речь идет о правительственной идее пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Правительство рассчитывает, что благодаря таким мерам пенсии граждан РФ смогут ежемесячно увеличиваться на одну тысячу рублей.

«Заявленная законодательная идея конечно заслуживает поддержки. Идея поднять пенсию гражданам, которые сегодня в среднем получают 14 тысяч рублей. И я вот этот акцент хотела бы сделать в первую очередь. А второе — это инструментарий», — заявила Москалькова.

Существующая сегодня система уже устарела, отмела она.

«Конечно, реформа нужна, принятая давно (система) сегодня уже устаревшая», — считает Москалькова.

Однако, по ее словам, вопрос о проведении реформы, ее виде и формате в первую очередь нужно задавать самим депутатам, так как решение зависит от них.

«Это вопрос к вам, к депутатскому корпусу. Именно от вас зависит принятие этого закона: принять, не принять и в каком виде», — подчеркнула Москалькова.

Между тем, омбудсмен особо отметила, что вопросы, которые затрагивают интересы всего населения, должны широко обсуждаться и при рассмотрении законопроекта депутатам следует услышать разносторонние точки зрения на этот счет.