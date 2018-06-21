Ярославль, 21 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В выборах в Ярославскую областную думу в сентябре 2018 года может принять участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Такую возможность в беседе с корреспондентом ИА REGNUM не исключил член координационного совета регионального отделения партии Андрей Ватлин.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

«Сейчас обсуждаются различные варианты, в том числе и такой. Владимир Вольфович Жириновский за время своей политической деятельности многократно принимал участие в выборах различного уровня. И если есть возможность поддержать региональный список кандидатов, он всегда это делает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Ватлин.

Ватлин сообщил, что окончательное решение будет принято на партийной конференции, которая пройдет 23 июня в Ярославле. Если выдвижение Жириновского произойдет, он не сможет стать лидером списка — общая часть партсписков на выборах в Ярославскую облдуму отменена по инициативе депутатов «Единой России». Лидеру ЛДПР придется идти по территориальной группе. Но такая ситуация как раз может быть на руку партийцам: даже если Владимир Жириновский не получит права на мандат, его участие в кампании добавит голов партии в целом, позволив расширить представительство в региональном заксобрании.

Федеральные политики не в первый раз участвуют в выборах в Ярославскую олблдуму. До своей гибели депутатом думы был Борис Немцов.