Украина переживает катастрофу, Германия и США – кризис: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Укрепить диалог: Австрия станет посредником между Россией и Евросоюзом;
- Наладить отношения: министр обороны ФРГ заводит дружбу с Пентагоном;
- Откровенная катастрофа: на Украине смертность превышает рождаемость вдвое;
- Новые правила контроля: принят закон о регулировании долевого строительства;
- Пересечение границы: мигранты используют ЧМ-2018 в своих целях.
Слушайте выпуск также на сайте: regnum.podster.fm/552