Тель-Авив, Израиль, 21 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля арестовали 17 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 21 июня Anadolu.

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Спецоперации проходили в нескольких городах Палестины: в Вифлееме, Хевроне, а также Наблусе и Дженин. Правоохранительные органы еврейского государства проводят регулярные задержания палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности.

Напомним, отношения между Тель-Авивом и Рамаллой в последние недели значительно осложнились, что вылилось в массовые акции протеста, на которых военные убили свыше ста палестинцев.