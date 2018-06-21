Ташкент, 21 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит с 18 июля новый авиарейс Ташкент — Сочи, сообщает 21 июня узбекистанское издание «Народное слово».

Alex Ranaldi Авиарейс

Рейсы из Ташкента в Сочи будут выполняться по четвергам, в обратном направлении — по средам. Стоимость билетов составит от 12 864 до 36 604 рублей. Перелет займет около четырех часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекские авиалинии» запустила в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта Ислама Каримова в Ташкенте.

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