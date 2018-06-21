Дублин, 21 июня, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Риск смертности, а также развития ряда видов рака, ниже всего у тех людей, кто употребляет не более одной стандартной дозы алкоголя в день (не более 10 граммов чистого спирта). А вот с каждой дополнительной дозой в неделю вероятность заболевания возрастает. Такие выводы сделали учёные Королевского университета Белфаста из Северной Ирландии, сообщает журнал MedicalXpress.

Цитата из х/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР Ещё по одной

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Скворцова: Алкоголь не только вреден, но и полезен. Всё дело в дозах

Наблюдения исследователи вели за состоянием здоровья почти 99,7 тыс. человек в течение восьми-девяти лет. Употребление алкоголя измеряли с помощью пищевого опросника, который испытуемые вели с 1998 по 2000 год. За время исследования среди участников были зарегистрированы 9 559 смертей и выявлены 12 763 случаев первичного рака. Вырисовалась J-образная зависимость между общей смертностью и потреблением спиртных напитков. Так, люди, которые употребляли не более и не менее одной стандартной порции алкоголя ежедневно, имели самый низкий уровень риска смерти от онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что малые дозы алкоголя способствуют профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Уточняется, что под категорию микродозы алкоголя подпадает 90 г в неделю в пересчете на чистый спирт, а употребление за тот же период объёма алкоголя в 300 г спирта и более — опасно для здоровья человека.