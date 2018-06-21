Ташкент, 21 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана во втором чтении рассмотрели законопроект «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах», который направлен на формирование атмосферы борьбы с курением, сообщает 21 июня издание «Народное слово» со ссылкой на информационную службу законодательной палаты.

Mike Mozart Не курить! Не «парить»!

Депутаты считают, что принятие закона предупредит широкое распространение курения кальяна и электронных сигарет в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Узбекистане насчитывается 2,88 млн курильщиков, или 8,8% населения страны. Власти республики планируют повысить акцизы на сигареты до 75% в течение 15 лет. В настоящее время акциз составляет 15,86%.