Стокгольм, 21 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Воссоединённый легендарный шведский квартет ABBA приступил к записи двух новых песен. Фото рабочего процесса было опубликовано в официальном Instagram группы.

(сс) andreas160578 Музыкальная пластинка

«Фрида (Анни-Фрид Лингстад), Агнета (Фельтског), Бьорн (Ульвеус) и Бенни (Андерссон) в стокгольмской студии RMV, на записи двух новых песен! Ожидайте в конце этого года», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/BjwGbkTF5Cx/

Напомним, популярный шведский коллектив ABBA был создан в 1972 году, а в 1974 году шведская поп-группа заняла первое место на конкурсе «Евровидение», исполнив свой хит Waterloo. Последний раз на сцене все члены квартета появились в 1985 году, а слухи о возможном воссоединении поп-группы периодически появлялись в СМИ.

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