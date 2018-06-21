Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Предложенное главой «Роснефти» Игорем Сечиным объяснение роста цен на бензин выглядит «не очень убедительно», полагает президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 21 июня.

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Ранее Игорь Сечин на собрании акционеров «Роснефти» заявил, что видит три причины роста цен на бензин: девальвацию рубля, рост мировых цен на нефть и повышение расходов на переработку нефти.

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Рост цен на нефть скорее должен был привести к снижению цен на бензин, но произошло обратное, констатирует Ходачек.

Более вероятно, что решающую роль сыграл отложенный эффект от повышения акцизов, полагает эксперт.

Версия о влиянии на цену бензина расходов на переработку была бы уместной только в том случае, если бы все компании отрасли единовременно вкладывали бы значительные средства в обновление оборудования, а этого не происходило, добавил Ходачек.

Рост цен на бензин явно опережает уровень инфляции, и предложенные Сечиным объяснения выглядят не вполне убедительно, резюмировал эксперт.