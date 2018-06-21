Астана, 21 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Прежде всего в интервью каналу ВВС шла речь о том, что Елбасы (Лидер нации, официальный титул президента Нурсултана Назарбаева) сам примет решение (о выдвижении на новый президентский срок — ИА REGNUM), так как он мудрый человек и великий лидер, но эти слова вырезают из текста — об этом заявил глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев журналистам сегодня, 21 июня, сообщает портал «КазТАГ».

Рене Магритт. Кривое зеркало. 1928

Напомним, 20 июня на сайте BBC было опубликовано интервью с Токаевым, в котором длительное пребывание у власти президента Нурсултана Назарбаева спикер Сената назвал признаком стабильности. Токаев также напомнил, что срок полномочий президента истекает в 2020 году. Будет ли Назарбаев участвовать в следующих президентских выборах, решит он сам, сказал Токаев. И добавил, что, откровенно говоря, он не верит, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. По мнению главы Сената, в 2020 году в Казахстане будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева.

Также в интервью шла речь о том, что 31 мая Сенат парламента Казахстана одобрил законопроект, закрепляющий за Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности и предполагающий подотчётность возможного нового президента перед председателем этого органа. Однако документ еще не подписан президентом и не вступил в силу.

«Давать интервью в рамках Hardtalk — это очень нелегко, но, тем не менее, я посчитал нужным выйти на эту беседу, потому что нам нужно говорить о том, что мы делаем внутри страны для развития демократии, для развития экономического потенциала, с тем, чтобы Запад понимал Казахстан. Я думаю, что в этом плане интервью было полезным», — прокомментировал 21 июня свое интервью Токаев.

Напомним, Нурсултан Назарбаев является президентом Казахстана с момента учреждения должности — с 24 апреля1990 года.

В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Казахстана, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента.

Касым-Жомарт Токаев занимает эту должность с16 октября2013 года.