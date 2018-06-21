Москва, 21 июня, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Госдуме увидели некую подоплеку скорости принятия закона о зачете времени пребывания в СИЗО, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

(сс) seantoyer Выход на свободу

«Наши пронырливые журналисты найдут какую-либо аналогию, что какой-то известный сиделец, загремевший по какому-то известному делу из властных эшелонов, скорее всего, выйдет на свободу по такому принципу, потому что он какое-то время находился в СИЗО», — сказал депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) в ходе обсуждения проекта закона.

Инициатива находилась в Госдуме около десяти лет, второе чтение состоялось 20 июня, третье — сегодня, 21 июня.

Нормы имеют обратную силу, таким образом, отбывающие наказание, в том числе за экономические преступления, получат возможность по заявлению в суд сократить себе срок.