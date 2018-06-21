Воронеж, 21 июня, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Торжественное перезахоронение останков 165 советских воинов, погибших в 1942 году, состоялось в Воронежской области — в селе Чистая Поляна Рамонского района 21 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Церемонию перезахоронения посетил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, участниками церемонии также стали представители исполнительной и законодательной власти, ветераны, поисковики, казаки, представители общественности.

Марина Каширская ИА REGNUM Под Воронежем с воинскими почестями перезахоронили советских солдат, погибших в 1942 году

Останки воинов, погибших в июне-июле 1942 года в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции, были подняты поисковиками в ходе международной поисковой военно-патриотической акции «Вахта памяти».

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил чин литии по погибшим. Затем церемония перезахоронения советских бойцов, погибших в боях за Воронеж, состоялась со всеми воинскими почестями. Память героев почтили курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Добавим, что обновленный воинский мемориал в селе Чистая Поляна Рамонского района был открыт в 2013 году. Летом 1942 года в этом районе шли ожесточенные бои с нацистскими оккупантами.