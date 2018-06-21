Анкара, 21 июня, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Американские многоцелевые истребители F-35 начнут поступать в Турцию с 2020 года, заявил 21 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Pacaf.af.mil Истребитель F-35

С таким заявлением дипломат выступил во время общения с журналистами в провинции Анталья. Он подчеркнул также, что подготовка пилотов будет осуществляться в США до этого момента.

«До 2020 года будут осуществляться работы по подготовке пилотов», — отметил он.

«Прибытие самолетов в Турцию произойдет в 2020 году», — добавил он.

Напомним, заявление главы турецкой дипломатии сделано на фоне того, как 18 июня Конгресс США принял ежегодный оборонный бюджет, который включает в себя запрет на поставки F-35 в Турцию из-за ранее заключенного Анкарой договора о покупке российских комплексов С-400, а также задержания граждан США на своей территории.

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Несмотря на это, 20 июня представитель минобороны США заявил, что Турция получит первые истребители F-35 в пятницу, 22 июня. По его словам, церемония передачи двух самолетов F-35 состоится на базе Форт Уэрт в Техасе. Также сообщается, что турецкие пилоты и техники уже прибыли на авиабазу ВВС США для обучения.