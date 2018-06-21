Москва, 21 июня, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Одним из острых вопросов международной политики, обсуждённых на встрече президента России Владимира Путина с генеральным секретарем Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерришем стал выход США из Совета ООН по правам человека. Об этом 21 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Антониу Гутерриш и Владимир Путин

«Обсуждались в основном острые международные вопросы, затрагивалась ситуация с выходом США из Совета (ООН по правам человека — прим. ИА ИА REGNUM )», — рассказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин не обсуждал с генсеком ООН вопрос обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Напомним, 20 июня Соединённые Штаты официально уведомили ООН, что выходят из Совета ООН по правам человека в силу «политической предвзятости» данной структуры.

Читайте также: США официально уведомили ООН о выходе из Совета по правам человека