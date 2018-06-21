Москва, 21 июня, 2018, 13:07 — ИА Регнум. С ценами на авиабилеты в России всё очень просто — есть спрос на авиаперелёты есть и цены на билеты, а с учётом проходящего в стране чемпионата мира по футболу, всё становится на свои места крайне быстро. Авиакомпании очень сильно привязаны к стоимости топлива и тут они за счёт увеличения стоимости одного билета они стараются придерживаться той положительной маржи, которая есть в их бизнес модели, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Павел Латышов ИА Красная Весна Лайнеры на линии

Но, по его мнению, не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Как известно, совсем недавно на слушаниях в Совете Федерации РФ руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сделал достаточно странное заявление о том, что кроме, бизнес модели и автоматизированных систем формирования стоимости билетов, как всегда в жизни присутствует человеческий фактор, который выявлен в процессе разработки тех самых алгоритмов, которые рассчитывают стоимость авиаперелёта и конечную стоимость билета.

«С его слов получается, что через автоматизированные системы по продаже билетов в отрасли и в каждой авиакомпании, формируется итоговая стоимость того или иного билета на тот или иной рейс в зависимости от направления перелёта и многих разных факторов, которые учитываются в программном обеспечении. Одним из факторов высокой стоимости билетов названы высокие цены на топливо, что уже твердится как мантра. Ещё одним из объяснений роста стоимости авиаперевозок в стране является, по мнению наших чиновников, классический рыночный спрос в сезон отпусков и чемпионата мира по футболу», — пояснил эксперт.

Ничего нового в ближайшее время наблюдаться не будет. Цены на билеты будут устанавливаться по решению Государственной думы или какого-то комитета при ней. Жители России живут и трудятся в условиях классической капиталистической системы труда, где госкорпорации и монополии диктуют своё волю на открытом конкурентном рынке и их услуги и стоимость этих услуг продиктованы текущими рыночными условиями.

«Если мы хотим строгой стабильной цены на авиабилеты по строго определённым и заранее определённым ценам, то это утопия. Рыночная экономика предполагает рыночную стоимость с учётом экономических факторов. Рыночная экономика не меценат и работать себе в убыток авиакомпании не будут. А государство не спешит им компенсировать разницу между зафиксированной стоимостью билета и затратами на перелёт по нему. Кто-то из них точно будет в минусе, и, скорее всего, в минусе будет потребитель», — высказал свое мнение Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ рассматривает ряд мер поддержки для стабилизации цен на авиабилеты, скоро они будут представлены, заявил 20 июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По его словам, конечно, изменение цен на рынке ГСМ, на рынке авиакеросина влияет на работу отрасли и цену авиабилетов.

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