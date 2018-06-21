Улан-Удэ, 21 июня, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Жители Тункинского района Бурятии ждут приезда главы региона Алексея Цыденова, чтобы вручить ему письмо с жалобой на мусор в лесу и «чёрных лесорубов». Инициаторы обращения к 21 июня собрали уже порядка 60 подписей жителей района.

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По словам жительниц посёлка Аршан Алены Манзархановой и Елизаветы Усольцевой, национальный парк «Тункинский» не может решить проблемы природной территории. В лесах Тункинского района много несанкционированных свалок. Также там орудуют «чёрные лесорубы». Жители района интересуются и тем, как расходуются деньги, собираемые нацпарком за въезд на территорию. Елизавета Усольцева считает, что на собираемые деньги по всему району можно было оборудовать ящики для сбора мусора, пишет газета «Номер один».

Между тем, по мнению директора нацпарка «Тункинский» Валерия Гулгонова, претензии гражданских активистов не обоснованы: инспекторов мало, они не могут уследить за всем районом, получая при этом маленькую зарплату, а вывоз незаконно вырубленного леса должны пресекать полицейские. Что касается свалок и незаконных вырубок, в них, по словам Гулгонова, виноваты сами жители района, которые «занимаются нелегальными лесозаготовками», либо «покрывают» соседей-нарушителей.

Отвечая на вопрос о плате за въезд в нацпарк, Гулгонов сказал, что сбор средств регулируется федеральным законодательством, а их расход контролируется федеральной ревизионной службой.

Добавим, по данным официального сайта нацпарка «Тункинский», за посещение территории национального парка в целях туризма и отдыха взимается плата в размере 100 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в настоящее время действует особый противопожарный режим, однако это обстоятельство не останавливает «чёрных лесорубов». Инспекторы выявляют случаи незаконной рубки в лесах ежедневно, сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Например, 3 июня в Кижингинском районе была обнаружена незаконная рубка сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей. 6 июня в лесах Заиграевского лесничества задержали мужчину, заготавливавшего сосну. Ущерб — почти 60 тысяч рублей.