Киев, 21 июня, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Украинские парламентские фракции «Оппозиционный блок» и «Радикальная партия» не будут голосовать за президентский законопроект №8068 «О национальной безопасности Украины».

Dave H Franks Захват

В частности депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук выступил за сохранение управления «К» в СБУ, которое многие эксперты обвиняют в крышевании теневых схем на таможне и давлении на бизнес.

«Фракция «Радикальной партии Олег Ляшко» не будет голосовать за законопроект «О национальной безопасности и обороне» если он будет предусматривать демилитаризацию СБУ и ликвидации управления «К» СБУ! Мы считаем недопустимым демилитаризацию СБУ во время войны. Тысячи сотрудников СБУ принимали и принимают реальное участие в боевых действиях на востоке Украины, боролись и борются с диверсантами и шпионами. В нынешнее военное время демилитаризовать СБУ — это преступление против нации и государства! Гражданский, общественный и парламентский контроль над СБУ нужен, но демилитаризация спецслужбы это преступление», — написал Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, ликвидация управления «К» СБУ приведет к тому, что США возьмут под контроль весь государственный аппарат Украины.

«Попытка ликвидации управления «К» СБУ, которое пытаются уничтожить парламентские евробалаболы, это не что иное, как желание сконцентрировать влияние на борьбу с коррупцией в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро — ИА REGNUM ), которое управляется из американского посольства. Таким образом, в руки иностранцев хотят передать не просто борьбу с коррупцией, а влияние на украинский государственный аппарат, который под страхом быть обвиненным в коррупции, будет выполнять любые прихоти иностранных партнеров», — подытожил Мосийчук.

Кроме того, депутат, член фракции «Оппоблок» Юрий Мирошниченко заявил, что при разработке законопроекта учитывались поправки только западных экспертов, а не депутатов Рады.

«Этот законопроект должен быть предметом общественного обсуждения и компромисса. Нас не привлекали к его разработке, с нами не считались, когда рассматривались поправки. Вообще поправки депутатов не учитывали, кроме тех, на которых настаивали наши международные партнеры. Всё остальное проигнорировано. Законопроект, который мы рассматриваем, является рамочным. По каждому из направлений нацбезопасности нужно будет принимать или изменения в законы, или даже новые законы. К примеру, это касается деятельности СБУ, управления вооруженными силами и т.д. Единственное, что определяет этот закон — доминирование президента в этой сфере. Но это не новость, это не узурпация, хотя кто-то использует это слово. Конституция как раз предусматривает сферу ответственности президента (за вооруженными силами — ред.)», — напомнил Мирошниченко 21 июня в эфире канала «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня парламент Украины приступил к рассмотрению во втором чтении президентский законопроект № 8068 «О национальной безопасности Украины». Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса Украины должен составлять не менее 0,5% ВВП и не менее 5% ВВП в год на секторы безопасности и обороны. Кроме того, документ определяет движение Украины в НАТО и ЕС.

«Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Первый заместитель министра обороны Украины и заместители министра обороны Украины назначаются из числа гражданских лиц», — говорится в статье 15 документа.

Кроме того, в документе прописаны полномочия и структура управление сил безопасности и обороны. Так, президент Украины как Верховный главнокомандующий руководит всеми силами безопасности и обороны. Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает приказы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и освобождает секретаря СНБО и его заместителей, назначает/освобождает высшее командование ВСУ (по рекомендациям главнокомандующего) и прочее.