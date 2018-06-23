Курск, 23 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Граждане спокойно отнесутся к повышению пенсионного возраста, если рабочими местами будут обеспечены работники старше 50 лет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал зампредседателя комитета Курской областной думы по социальной политике, здравоохранению и культуре Николай Панибратов.

Василий Перов. Странник. 1869

«Избиратели моего округа постоянно звонят с таким вопросом: а как правительства планирует увеличить число рабочих мест? Потому что многие, к сожалению, в нашей области не работают и не могут трудоустроиться от 50 лет. В связи с тем, что увеличится продолжительность работы пенсионера, пособие он не будет получать, и если он не сможет трудоустроиться — вот как жить?» — рассказал депутат.

«В основном, у нас в этом возрасте люди, которые имеют высшее образование. Заводы закрылись — естественно, они ушли в центр занятости, получали какие-то выплаты… Но кем они могут работать? Только низкоквалифицированными специалистами, где зарплаты не очень высокие. Многие у нас ездят в Москву, находят там какую-то работу, лишь бы прокормить семью. У нас в настоящем времени открывается ряд предприятий — но они не способны обеспечить рабочими местами эту категорию граждан. Либо центр занятости предлагает вакансии в других районах, и тогда потери на проезд и проживание просто не окупаются зарплатами», — так обозначил главную проблему грядущей реформы депутат.

При этом парламентарий считает, что необходимый для экономического развития страны шаг, судя по всему, еще не очень хорошо продуман.

«Я как государственный служащий, тоже пенсионер, считаю, что назрела эта пора, эту меру стоит обсуждать. Но, прежде чем принимать этот закон, стоит подумать о том, как мы будем обеспечивать категорию граждан предпенсионного возраста, которые не могут сейчас работать, потому что кого-то уволили, кого-то сократили… В рабочих местах для этой категории стоит вопрос. Даже судя по опыту бывших союзных республик: в Белоруссии мужчины работают до 63 лет, женщины — до 58. Все-таки, женщинам до 63 работать тяжело. Они трудятся и на работе, и дома, у них дети, а у тех, кто постарше — еще и внуки, за которыми нужно помогать смотреть. Я считаю, что 63 года — слишком большой возраст для выхода на пенсию женщинам», — сказал Николай Панибратов.

Депутат также отметил, что под удар попадут и граждане, которые могут рассчитывать на пенсию по выслуге лет. Гарантии, которую раньше давало государство, не останется, что может оттолкнуть специалистов от ряда вакансий.

«У нас горячий цех в Михайловском ГОКе, там вредное производство, там работники раньше выходили на пенсию. Они тоже обеспокоены. Люди прямо говорят — мы не против, если возникла такая необходимость. Нас становится меньше, нагрузка на работающего человека — больше, все большее количество пенсионеров надо прокормить. В целом люди спокойно относятся. Но вопросы возникают чисто из житейских соображений: если уволили, как человеку существовать? Коммунальные надо платить, с возрастом появляется куча болезней, требующих дорогостоящих лекарств. А пенсия, в среднем, 13−14 тысяч у работников бюджетной сферы. Выплаты по выслуге тоже отодвигаются. Но я думаю, что все субъекты выскажут свою точку зрения, чтобы проработать закон и все эти «узкие» места учесть. Потому что людям надо на что-то жить. Потому что пенсионеры работают не потому, что им хочется, а просто вынуждены выживать в сегодняшних условиях», — заключил Николай Панибратов.