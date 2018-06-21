Москва, 21 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. О том, когда состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, пока официально ничего неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сообщения о подготовке встречи глав двух государств комментировать он отказался, подтвердив при этом приезд в Россию советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который будет координировать подготовку саммита президентов России и США.

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По его словам, никаких официальных заявлений на этот счёт ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. «Как только мы будем готовы, мы это сделаем», — сказал журналистам официальный представитель Кремля.

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Британские СМИ: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, информация о подготовке встречи президентов США и России со ссылкой на источники была опубликована сегодня, 21 июня, в ряде зарубежных СМИ. Издания сообщили о двух возможных датах — 11 июля в Брюсселе до саммита НАТО или после визита президента США в Великобританию, запланированного на 13 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом может состояться уже летом 2018 года. Аналогичную информацию сообщали и источники в Вашингтоне, уточнив, что встреча глав двух государств может пройти в середине июля 2018 года, сразу после саммита НАТО в Брюсселе 11−12 июля.