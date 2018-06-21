Москва, 21 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Детали прошедшей в Москве встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером не могут быть обнародованы в силу неофициального характера мероприятия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Йозеф Блаттер и Владимир Путин

«Это была частная встреча, и никаких деталей мы представить не можем. У президента случаются частные встречи», — сказал официальный представитель Кремля.

Читайте также: В ФИФА «приняли к сведению» информацию о посещении Блаттером матча ЧМ-2018

Напомним, ранее сообщалось, что отстранённый от футбольной деятельности на шесть лет бывший спортивный функционер Йозеф Блаттер приехал на ЧМ-2018 в качестве частного лица.

Читайте также: В Кремле прокомментировали приезд Йозефа Блаттера на ЧМ-2018