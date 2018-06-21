Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 12:53 — ИА Регнум. На проспекте Шаумяна в Красногрвардейском районе Санкт-Петербурга утром 21 июня внедорожник попал в открытый люк, пробил ограждение и упал в реку Охта. Водитель сумел выбраться из затонувшей машины и был спасен. Однако в реку из автомобиля вылились топливо и масло, что привело к появлению радужных разводов на поверхности воды.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР «Природу отравляют!»

Как сообщили очевидцы в соцсети, автомобиль Renault Duster подпрыгнул на люке и улетел в Охту, сломав металлическое ограждение реки. «Водитель вылез сам, но в шоке, катер мимо проезжал, спасли… машина утонула секунд за 20», — рассказал свидетель ДТП. Петербуржцы винят в случившемся владельцев колодца, не проследивших за состоянием люка. Судя по фото с места ЧП, крышка люка валяется рядом с колодцем, то есть, скорее всего, он открылся в момент наезда колеса автомобиля.

Позже на место прибыли сотрудники полиции, а также МЧС, чтобы извлечь затонувший автомобиль.

Тем временем департамент Росприроднадзора по СЗФО сообщил, что намерен принять меры административного воздействия по факту загрязнения реки Охты в результате этого ДТП.

Для этого у ГИБДД будут запрошены сведения о виновнике аварии, а у городского экологического предприятия «Пиларн» — о количестве собранной с акватории реки нефтеводяной смеси.

«Когда будут получены требуемые сведения, Департамент рассмотрит вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности по факту нарушения требований к охране водных объектов», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что это уже не первый случай, когда автомобили в результате ДТП в водные объекты, загрязняя их. Виновникам таких аварий, приведших к экологическому ущербу, выставляются штрафы.