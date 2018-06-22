Томск, 22 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Россия отодвигала момент повышения пенсионного возраста максимально долго, но сейчас в стране возникла ситуация, связанная с необходимостью этой меры, считает главный врач ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника», член Общественной палаты РФ от Томской области Виталий Грахов. По его словам, действующий пенсионный возраст объективно устарел. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

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«Во-первых, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Во-вторых, это актуально в связи с тем, что уже практически все страны повысили пенсионный возраст. Россия отодвигала этот момент максимально долго, в том числе в связи с экономическими кризисами. Власти вкладывали финансы в так называемый «человеческий капитал» — это детские пособия, образование, медицина. И на этом фоне у нас, бесспорно, повысился реальный возраст утраты трудоспособности», — сказал Виталий Грахов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Он подчеркнул, что увеличение пенсионного возраста не затронет нынешних пенсионеров:

«В их отношении не изменится ничего, а их пенсия будет расти более ощутимыми темпами. К тому же стоит учитывать так называемый переходный период. Предполагается, что возраст выхода на пенсию будет ежегодно расти на полгода и достигнет установленных показателей к 2034 году».

«С моей точки зрения, повышение пенсионного возраста — логически неотъемлемая часть социальной реформы, которая сейчас реализуется в России», — резюмировал главный врач ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. В результате «пенсионного маневра» возраст выхода на пенсию для женщин увеличится до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Своё отношение к предложениям правительства теперь должны высказать субъекты РФ. Первое чтение законопроекта намечено на 19 июля.