Красногорск, 21 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В Московскую область в 2017 году на постоянное место жительства приехали 95 тыс. человек с высшим образованием. 161 человек имеет учёную степень доктора наук и 465 являются кандидатами наук. Об этом заявили в Мособлстате, сообщает «Радио 1».

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«Лидирующее место среди городских округов занимает Балашиха — 13 180 человек с высшим профессиональным образованием: 15 человек имели учёную степень доктора наук и 61 человек — степень кандидата наук», — отметили в Мособлстате.

В городской округ Красногорск из 11 тыс. владельцев дипломов о высшем образовании приехало жить 19 докторов наук и 62 кандидата наук. Среди приехавших в Ленинский район 5,5 тыс. выпускников вузов есть два доктора наук и 32 кандидата наук. В Раменском районе на 5, 1 тыс. получивших высшее образование пришлось семь докторов наук и 22 кандидата наук.

В Мособлстате также отметили, что в 2010 году по итогам Всероссийской переписи населения в Московской области было выявлено 1,8 млн человек с высшим и послевузовским профессиональным образованием — это четверть от общего числа жителей региона и 41% от населения в трудоспособном возрасте. Тогда о наличии учёной степени кандидата наук и доктора наук заявили 44 062 человека и 7 015 человек соответственно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Московской области отмечают востребованность научных рот среди призывников. Так, около 60% выпускников остаются работать по контракту. Предложение о создании научных рот в субъектах России поступило в 2013 году от министра обороны РФ Сергея Шойгу.