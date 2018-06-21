Москва, 21 июня, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл в Россию официальным визитом. Самолет южнокорейского лидера приземлился в аэропорту «Внуково», передают 21 июня «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Посетить Россию Мун Чжэ Ина пригласил глава государства Владимир Путин. Визит политика продлится три дня, до 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 июня запланировано выступление президент Южной Кореи в Госудуме. Также состоятся его переговоры с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Общению с южнокорейским коллегой Путин посвятит весь день 22 июня. Ожидаются переговоры и протокольные мероприятия, подписание документов, пояснили в Кремле. Есть вероятность, что Путин и Мун Чжэ Ин посетят один из матчей чемпионата мира по футболу.

Читайте также: Песков сообщил подробности предстоящей встречи Путина и Мун Чжэ Ина