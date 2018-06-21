Москва, 21 июня, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Закон об акционировании реорганизации «Почты России» Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почтальон Печкин

Так, «Почта России» перестанет быть федеральным государственным унитарным предприятием, а станет непубличным акционерным обществом, 100% акций которого будет принадлежать государству.

Для удобства пользователей услуги почты теперь будет постоянно расширяться. Например, теперь на почте могут оказываться госуслуги или услуги нотариуса.

Кроме того, закон также устанавливает правила для территориального размещения отделений почтовой связи, чтобы обеспечить гражданам равный доступ к ним. Так, на одно отделение почты в городе не может приходится более 15 тыс. человек, а расстояние по дорогам общего пользования между двумя отделениями не должно превышать 1,5 км. В сельской местности расстояние между двумя отделениями почты не может быть более 6 км.

Как отмечали члены профильного комитета Госдумы, новые правила будут развивать конкурентоспособность «Почты России» и делать этот сервис комфортным для граждан.

Закон также вводит запрет на сокращение численности или штата работников «Почты России» в связи с его реорганизацией. Так, отмечали авторы инициативы, все сотрудники организации, а это 350 тыс. человек по всей России, останутся на своих рабочих местах.