Париж, 21 июня, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Влияние притока мигрантов на европейские экономики равно нулю, или даже положительно, сообщает Le Point.

Тициан Вечеллио. Сизиф (фрагмент). 1549

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призывает мигрантов из Африки «упаковывать свои сумки», глава Венгрии Виктор Орбан считает их «мусульманами-захватчиками» и 72% французов, согласно опросу «You Gov pour Capital», полагают, что французская экономика не может их принять.

При этом, исследование CNRS противоречит тезису о том, что прибытие мигрантов вредно сказывается на экономиках европейских стран. Стоит отметить, что исследование не учитывает социальную напряженность, которую могут спровоцировать мигранты. Но согласно нему, недавний приток мигрантов будет даже полезен экономикам принимающих стран.

Чтобы прийти к такому выводу, авторы исследования проанализировали 15 европейских стран с 1985 года. Они собрали данные, включая миграционные «шоки», такие как война в бывшей Югославии в начале 1990-х годов, последствия арабской весны и война в Сирии. Затем они использовали математическую модель, представленную Кристофером Симсоным. Она позволяет оценить влияние миграции на европейские экономики, исключая циклические события, такие как кризис или восстановления экономики.

Были изучены две категории: лица, ищущие убежища, то есть те, кто прибыл в страну без намерения вернуться, и мигранты, кто каждый год приезжает в страну. Любопытно, что влияние этих двух групп равнозначно.

Таким образом, исследование CNRS доказывает, что мигранты и беженцы придают импульс экономики перед угасанием. В частности, мигранты работают в таких сферах (общественное питание, услуги), от которых местные граждане отказываются.

«Мы не ожидали положительного влияния притока мигрантов на европейские экономики. Во всяком случае, в государственных финансах ухудшения нет. И мы опровергаем мнение о том, что прибытие мигрантов и беженцев стоит слишком дорого», — объясняет один из авторов исследования, профессор Парижской школы экономики.