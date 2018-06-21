После ЧМ-2018 Россия вернётся к вопросу о чартерах в Египет — Минтранс РФ
Москва, 21 июня, 2018, 12:45 — ИА Регнум. К вопросу о запуске чартерного авиасообщения с Египтом российские власти вернутся после завершения чемпионата мира по футболу. Об этом 21 июня сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
«Мероприятия, связанные с уточнением на египетском направлении, мы будем проводить после того, как чемпионат закончится», — сказал министр в городском пресс-центре ЧМ в Москве.
По его словам, в Россию болеть за свою сборную прилетали представители министерства авиации Египта.
Как сообщало ИА REGNUM, по сведениям туриндустрии Египта, рассчитывать на возврат чартерных рейсов в курортные города — Хургаду и Шарм эль-Шейх раньше осень 2018 года не приходится.
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