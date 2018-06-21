Москва, 21 июня, 2018, 12:45 — ИА Регнум. К вопросу о запуске чартерного авиасообщения с Египтом российские власти вернутся после завершения чемпионата мира по футболу. Об этом 21 июня сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Египет на карте мира

«Мероприятия, связанные с уточнением на египетском направлении, мы будем проводить после того, как чемпионат закончится», — сказал министр в городском пресс-центре ЧМ в Москве.

По его словам, в Россию болеть за свою сборную прилетали представители министерства авиации Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, по сведениям туриндустрии Египта, рассчитывать на возврат чартерных рейсов в курортные города — Хургаду и Шарм эль-Шейх раньше осень 2018 года не приходится.

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