Москва, 21 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о скорой встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что на подобные «утечки» ведомство не реагирует.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

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Однако, по словам министра, Москва всегда готова к контактам с Вашингтоном. Если такие договорённости на высшем уровне возникнут, о них будет официально и своевременно объявлено. Также Сергей Лавров уверен, что нормализация отношений между Россией и США могла бы серьёзно помочь более эффективному, более тесному взаимодействию на международной арене.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом может состояться уже летом 2018 года. Аналогичную информацию сообщали и источники в Вашингтоне, уточнив, что встреча глав двух государств может пройти в середине июля 2018 года, сразу после саммита НАТО в Брюсселе 11−12 июля. Координировать подготовку встречи со стороны США будет советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Между тем, в СМИ появилась информация о том, что встреча Путина и Трампа может произойти 11 июля, до саммита НАТО. Добавим, что такую перспективу власти Великобритании восприняли с обеспокоенностью. В Лондоне считают, что это может негативно отразиться на приверженности американского лидера целям Североатлантического альянса.