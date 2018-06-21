Москва, 21 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Визит в Россию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона действительно состоится, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что на текущий момент не может предоставить дополнительной информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, критик политики Москвы в международных вопросах Болтон будет координировать подготовку встречи российского и американского президентов со стороны США. Предполагается, что в Россию он посетит в начале следующей недели.