Чебоксары, 22 июня, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Законопроект об изучении родных языков рассмотрен Госдумой РФ в первом чтении. Что показал анализ причин недостаточно сбалансированного подхода к изучению национальных языков и можно ли перекладывать исправление ситуации только на государственные структуры, рассказывает редактор ИА REGNUM Наталия Николаева.

ИА REGNUM Ансамбль в чувашских национальных костюмах

В ходе обсуждения законопроекта стала очевидна необходимость не только рассматривать те или иные формы поощрения программ преподавания национальных языков или поддержки образовательных инициатив регионов. Как выяснилось, во многом отсутствие мотивации у молодежи к изучению родного языка связано с «неперспективностью» его изучения. Но это напрямую ставит вопрос о роли семьи и общества в воспроизводстве местных культур, а также о качестве жизни в широком смысле в том или ином регионе.

Как рассматривают эту проблему власти, преподаватели и население, к каким компромиссам приходится вести дело и что за подводные камни оказываются на пути сохранения национальных культур и языков на примере Чувашии, читайте в статье: «Чёрт — в деталях»: языковой вопрос в Чувашии

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