Варшава, 22 июня, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Проведение в России мирового футбольного первенства может помочь улучшить имидж этой страны на Западе, считает социолог из Гданьского университета Радослав Коссаковский. Как в Польше обсуждают мундиаль на российских полях, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

По мнению Коссаковского, которое он высказал на страницах портала Głos Wielkopolski, показать великую и державную Россию — одна из крупнейших мотиваций Владимира Путина.

«Ему нужно много чего, чтобы это сделать. У России слабый пиар на Западе. И как наверстать, если не на самом большом спортивном мероприятии? Другого случая не будет. Мы все знаем, что в течение нескольких лет вокруг России много споров, связанных с аннексией Крыма или нападением на Донбасс. Путин хочет показать, что Россия — это страна, куда вы можете приехать и хорошо провести время на футбольном мероприятии. Он хочет доказать, что все эти рассказы о России, как о плохой стране, в которой всё плохо, не соответствуют действительности», — предполагает польский социолог.

А вот профессор Кшиштоф Хайдер из Университета Адама Мицкевича уверен, что у России в мире слишком хороший образ, и если бы не статус ядерной сверхдержавы, то Россию «с таким стилем правления» ждала бы изоляция во многих аспектах.

«Мы видим, что, несмотря на экономические санкции, западные страны пытаются обойти эти санкции, рассматривая их с точки зрения своего экономического интереса и признавая, что можно закрыть глаза на нарушение прав человека и аннексию Крыма», — уверяет Хайдер, отмечая, что Путин понимает: что имидж России после мундиаля станет еще лучшим, если помимо успеха организационного будет и спортивный успех.

О других событиях, которые обсуждает польская пресса, читайте в обзоре: Поляки смотрят футбол и болеют за Россию

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