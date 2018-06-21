Пермь, 21 июня, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Активисты пермского отделения общественного движения «Суть времени» обратились к организаторам движения «Бессмертный полк России» с просьбой прокомментировать запрет Знамени Победы во время шествия на 9 мая, сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM.

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957-1960

«9 мая на шествии «Бессмертного полка» в Перми произошло вопиющее событие. Участникам шествия было запрещено нести флаги и знамена, в том числе Знамя Победы. Сотрудники полиции, ссылаясь на запрет администрации Перми, не пропускали в колонны шествия людей, пришедших со Знаменами Победы. Участники шествия, развернувшие Знамена Победы уже в ходе шествия, выводились сотрудниками полиции из колонны», — заявил в обращении координатор пермской «Сути времени» Гурьянов Павел.

Общественник подчеркивает, что данный инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ, а также среди общественности по всей стране.

«Возникает ощущение, что организаторы шествия в Перми ориентировались не на Москву, а на Киев или Вильнюс, где запрещено использовать советские символы, в том числе Знамя Победы», — подчеркивает активист.

По мнению Гурьянова, подобная политика направлена на приравнивание коммунизма к фашизму, что в дальнейшем чревато пересмотром итогов Второй мировой войны.

«Считаю подобную практику в России не только незаконной, но и аморальной и разрушительной для общественного согласия, народного единства и России, как государства», — подчеркивает координатор пермской «Сути времени».

Общественник отмечает свое понимание того факта, что организация «Бессмертный полк России» не отвечает за поведение организаторов Пермской акции, однако просит высказать ее мнение по данному поводу.

Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.