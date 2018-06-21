Москва, 21 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Парк футбола, посвященный чемпионату мира 2018 года в России, открылся на Красной площади в Москве. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM На Красной площади сегодня открылся Парк футбола

Площадка будет работать до окончания турнира. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и розыгрышах призов, взять автограф у футбольных знаменитостей или посмотреть матч.

Парковка на улице Ильинка временно ограничена, для пешеходов предусмотрена безопасная прогулочная зона. Болельщики также смогут воспользоваться прогулочными маршрутами «По пути на матч».

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в 11 российских городах.

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