Липецк, 21 июня, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Жители сразу нескольких регионов Центрального федерального округа наблюдали в небе метеорит рано утром 21 июня. Кому-то даже удалось снять довольно редкое явление.

Пётр Медведев. Падение метеорита (фрагмент). 1947

Сообщения о яркой вспышке в небе сегодня, 21 июня, приходили из сразу нескольких российских регионов. Житель Воронежа снял на видео отчетливый след из клубов дыма.

О яркой вспышке и сопровождавшем ее громком звуке, похожем на взрыв, сообщили в соцсетях и жители города Ефремов Тульской области. Похожее явление было отмечено и в Орловской области, а также в Липецкой.

Астроном, руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий рассказал порталу «Моё-онлайн», что над ЦФО действительно видели метеорит.

«Тело радиусом от одного до трех метров вошло в атмосферу и сгорело. Произошло это в центре европейской территории России. Высота взрыва, по моим предположениям, составила от 25 до 40 км», — рассказал он изданию.