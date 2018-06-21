Киев, 21 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Запас собственных средств позволит Украине осуществлять выплаты по долгам до конца 2020 года, сообщила пресс-служба Банка Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Председатель Нацбанка Яков Смолий пояснил, что объем международных резервов позволит Украине пройти через период пиковых платежей в ближайшие годы, а затем все будет зависеть от экономической ситуации в стране.

«Дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ», — сказал Смолий.

Он добавил, что сотрудничество с Международным валютным фондом имеет решающее значение для Киева, поскольку так реализован механизм доверия к стране со стороны иностранных кредиторов.