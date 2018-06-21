Вашингтон, 21 июня, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил журналистам, что переживает за сборную России по футболу, поэтому появилось больше седых волос на голове.

Michael Miller Александр Овечкин

«Сейчас чемпионат мира в Москве, обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаю, больше седых волос появилось», — сказал Овечкин.

Он также рассказал о планах с Кубком Стэнли. По словам Овечкина, есть задумки привезти кубок в динамовскую школу, где он делал первые шаги в хоккее.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. В составе команды чемпионами стали российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Овечкин стал семикратным обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу НХЛ.

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