Овечкин: Переживаю за сборную России, появилось больше седых волос
Вашингтон, 21 июня, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил журналистам, что переживает за сборную России по футболу, поэтому появилось больше седых волос на голове.
«Сейчас чемпионат мира в Москве, обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаю, больше седых волос появилось», — сказал Овечкин.
Он также рассказал о планах с Кубком Стэнли. По словам Овечкина, есть задумки привезти кубок в динамовскую школу, где он делал первые шаги в хоккее.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. В составе команды чемпионами стали российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Овечкин стал семикратным обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу НХЛ.
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