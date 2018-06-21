Рим, 21 июня, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Эксперты аналитической компании Focus2Move составили рейтинг самых популярных в ЕС легковых автомобилей, список был опубликован 20 июня на сайте организации.

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На рынке ЕС безусловным лидером по-прежнему остаётся ситикар Golf от Volkswagen, за первые пять месяцев 2018 года в Евросоюзе было продано более 242,7 тыс. экземпляров этой модели. В топ-5 также попали Volkswagen Polo (161,1 тыс. ед.), Renault Clio (160,9 тыс. ед.), Ford Fiesta (135,9 тыс. ед.) и Nissan Qashqai (132 тыс. ед.).

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Напомним, в 2017 году второе место занял Renault Clio, а третье — Volkswagen Polo. Ford Fiesta удалось подняться в рейтинге с восьмого места на четвёртое. Nissan Qashqai в 2017 году также занял пятое место.