Москва, 21 июня, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Падение спроса на углеводороды, которое сегодня наблюдается в развитых странах, скорее всего, перекинется и на развивающиеся, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 21 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что спрос на углеводороды к 2040 году будет выше действующего даже в самых труднореализуемых сценариях.

Уильям Сидней Маунт. Гадание на кофейной гуще. 1838

«Теоретически такого исключать нельзя, — сказал Хестанов. — Но практически это гадание на кофейной гуще, поскольку до 2040 года много раз изменятся те тенденции, которые наблюдаются сейчас. Поэтому мне кажется, что такие долгосрочные прогнозы не очень актуальны в принципе. Я имею ввиду проблемы на стороны спроса. В развитых странах уже наблюдается торможение спроса на углеводороды. Развивающие страны, Китай и Индия, пока этот спрос генерируют. Но давным-давно известно, что развивающиеся страны в основном повторяют тенденции развитых с определённым временным сдвигом. Скорее всего, со временем эта тенденция отказа от углеводородов перекинется и на развивающиеся страны. Надёжно спрогнозировать это невозможно».

Напомним, что, выступая 21 июня на собрании акционеров в Красноярске, исполнительный директор нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что спрос на углеводороды к 2040 году будет выше действующего даже в самых труднореализуемых сценариях.

Кроме того, он отметил, что ещё пять лет назад многие не верили, что спрос на углеводороды по итогам 2017 года будет составлять 98,2 млн баррелей в сутки, прибавляя ежегодно по 1,3%.

В то же время Сечин отметил, что к 2025 году мировой рынок ждет дефицит нефти.