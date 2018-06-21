Москва, 21 июня, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Инициатива о запрете полимерной потребительской тары для алкоголя объемом более 0,5 л нашла поддержку в Минздраве. Об этом 21 июня пишут «Известия».

innoportal.hu Пластиковая тара

В министерстве пояснили, что использование пластиковой упаковки делает алкогольную продукцию дешевле, а значит, увеличивает степень её доступности для населения. Частичный запрет пластиковых бутылок в конечном итоге пойдет на пользу здоровью граждан.

Поправки к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта предложила группа депутатов во главе с Михаилом Тарасенко («Единая Россия»). Речь идет о частичном запрете пластиковой тары к 2020 году.

Инициативу также поддержал Роспотребнадзор, однако Минфин дал проекту негативную оценку. Все ведомства должны представить свои позиции правительству до 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России могут быть пересмотрены либо впервые установлены минимальные розничные цены на различные виды спиртных напитков. Росалкогольрегулирование выполняет предварительный расчет минимальных цен для всех видов спиртного посредством единой формулы.

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