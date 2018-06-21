Киев, 21 июня, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июня, Верховная Рада рассматривает поправки в законопроект №8068 «О национальной безопасности Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Депутат от фракции «Самопомощь» Елена Сотник прогнозирует, что отдельные политсилы попытаются помешать внести в закон о национальной безопасности поправки, которые лишают службу безопасности Украины права расследовать экономические и коррупционные преступления. Об этом Сотник заявила 21 июня в кулуарах Верховной Рады.

«Раздел по Службе безопасности Украины будет ключевым. Не исключаю, что некоторые поправки попытаются «сбить». Есть целый ряд групп, к примеру, фракция «Самопомич» и другие депутаты, которые категорически настаивают на том, чтобы лишить СБУ всех несвойственных функций — никакого расследования экономических и коррупционных преступлений. Но я точно прогнозирую, к гадалке не ходи, что кто-то поставит эти поправки на подтверждение», — сказала Сотник.

Она также сообщила, что в документе прописан контроль бюджетных расходов на оборону по примеру стран НАТО.

«Мы будем настаивать на гражданском контроле и его более детальном прописывании с четкими функциями и полномочиями. Третий вопрос — контроль оборонного бюджета. Это ключевая коррупция в стране. Мы прописали похожую модель, как в странах НАТО», — пояснила Сотник.

Кроме того, журналист Юрий Бутусов проинформировал, что комитет Рады по обороне «принял принципиальную поправку по полномочиям СБУ».

«В ст. 19 ч. 1 законопроекта определено, что СБУ более не имеет полномочий по борьбе с коррупцией. Это большое изменение. В ближайшее время предполагается начать разработку нового законопроекта о службе безопасности — это также категорическое требование наших западных союзников. Так вот, на основе законопроекта о национальной безопасности из будущего законопроекта про СБУ наверняка уберут Главное управление «К» — одно из самых крупных подразделений СБУ, которое контролирует деятельность государственной власти», — отметил эксперт на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что главк прославился тем, что многие годы «участвует в скандалах по «крышеванию» различных коррупционных схем, прежде всего на таможне и в других органах власти».

«В главке «К» служит до 4 тыс. сотрудников — это 12% от общей численности личного состава СБУ. Разумеется, президент Порошенко категорически против такой реформы, потому что всех руководителей в СБУ назначает он лично и не хочет терять такой огромный рычаг власти. Главк «К» — это элита СБУ. Да, идет война, но главк «К» имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ — всего около 500 сотрудников. При этом в главке «К» самые высокие надбавки, выше, чем в контрразведке. Парадокс», — добавил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные эксперты потребовали, чтобы Киев прописал в законе о нацбезопасности лишение СБУ права расследовать экономические и коррупционные преступления, оказывать давление на бизнес. Еще в марте президентский законопроект о нацбезопасности раскритиковали посол США в Киеве Мари Йованович, глава представительства ЕС Хью Мингарелли, глава представительства НАТО Александр Винников и глава консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас. Западные чиновники отметили, что документ не предусматривает установление парламентского контроля за деятельностью СБУ. А это — одно из главных требований НАТО. Также они критикуют положение о Ставке Верховного Главнокомандующего, которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может негативно повлиять на гражданский контроль сектора обороны.

Напомним, ранее Верховная Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект «О национальной безопасности Украины». Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса Украины должен составлять не менее 0,5% ВВП и не менее 5% ВВП в год на секторы безопасности и обороны. Кроме того, документ определяет движение Украины в НАТО и ЕС. В тексте законопроекта прописаны условия функционирования государства в условиях военного конфликта и военного положения. Министром обороны Украины и его заместители будут гражданские лица.