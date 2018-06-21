Москва, 21 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Члены сборной Дании по футболу арендовали для своего товарища, защитника Йонаса Кнудсена, самолёт — для того, чтобы спортсмен смог как можно скорее повидать свою новорожденную дочь. Об этом сообщает 21 июня BBC.

(сс) trestletech Папина рука

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель подчеркнул, что данное решение является «нормальным человеческим шагом», поскольку футболисты — «в первую очередь люди», и в датской команде много спортсменов, у которых уже есть дети.

Сообщается, что жена Кнудсена стала матерью на несколько недель раньше ожидаемого срока, поэтому присутствие отца рядом с семьёй будет вполне оправданным.

Напомним, 16 июня в первом матче группового этапа чемпионата мира в России футболисты Дании с минимальным преимуществом (1:0) взяли верх над сборной Перу. На 21 июня запланирована встреча датской сборной с визави из Австралии, игра состоится в Самаре.

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