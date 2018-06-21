ЧМ-2018: Японцы опасаются сборной Сенегала, сенегальцы — японцев
Калуга, 21 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Калуге сборная Сенегала по футболу приступила к тренировкам перед встречей с командой Японии. Игра состоится 24 июня в Екатеринбурге. Как сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM, особый интерес к будущим соперникам своей национальной сборной проявили японские журналисты, которые посетили в Калуге открытую тренировку «Львов Теранги», как называют сенегальских футболистов болельщики.
«Это опасный противник для Японии. Очень удивились, что проиграла такая сильная сборная, как Польша. Мы снимали на поле, видели игроков вблизи. Они высокие и быстрые, хорошо двигаются», — заявил в интервью ГТРК «Калуга» журналист японского канала TBC Юсаки Сакурайя.
Сенегальцы, в свою очередь, серьёзно готовятся к игре, аналогично считая японцев грозным соперником, что последние доказали в игре с Колумбией.
Напомним, на играх мундиаля сборная Сенегала обыграла команду Польши со счётом 2:1. С таким же счётом команда Япония одержала верх над футболистами Колумбии.