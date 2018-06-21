Калуга, 21 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Калуге сборная Сенегала по футболу приступила к тренировкам перед встречей с командой Японии. Игра состоится 24 июня в Екатеринбурге. Как сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM, особый интерес к будущим соперникам своей национальной сборной проявили японские журналисты, которые посетили в Калуге открытую тренировку «Львов Теранги», как называют сенегальских футболистов болельщики.

Gtrk-kaluga.ru Футболисты Сенегала провели тренировку на спортивной базе «Спутник» в Калуге

«Это опасный противник для Японии. Очень удивились, что проиграла такая сильная сборная, как Польша. Мы снимали на поле, видели игроков вблизи. Они высокие и быстрые, хорошо двигаются», — заявил в интервью ГТРК «Калуга» журналист японского канала TBC Юсаки Сакурайя.

Сенегальцы, в свою очередь, серьёзно готовятся к игре, аналогично считая японцев грозным соперником, что последние доказали в игре с Колумбией.

Напомним, на играх мундиаля сборная Сенегала обыграла команду Польши со счётом 2:1. С таким же счётом команда Япония одержала верх над футболистами Колумбии.