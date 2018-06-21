Москва, 21 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Чемпионат мира в России выявил отсутствие гражданской солидарности, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Взаимное отчуждение

Чемпионат мира по футболу вызвал у части граждан бурные положительные эмоции и всплеск патриотизма, но прилив энергии ощутило меньшинство, указал депутат Госдумы.

Он объяснил такое положение вещей тем, что спортом не все интересуются, также парламентарий обратил внимание на то, что такие крупные соревнования и тем более успехи наших спортсменов бывают не так часто.

«Большинство же наших соотечественников перманентно страдают от подавленного состояния духа. В чем причина? Дело в том, что в нашем обществе нет ни национальной, ни гражданской, ни даже религиозной солидарности», — делает вывод лидер ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля2018года.