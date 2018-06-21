Калуга, 21 июня, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Калужской области бывший заместитель директора Нагорновского психоневрологического интерната, который одновременно являлся председателем комиссии по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, содержащихся в учреждении, используя своё служебное положение, в 2016 году присвоил деньги пациента. Об этом 21 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Кировского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Владислав Шульга.

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По его словам, также заместитель директора в нарушение действовавшего в социальном учреждении Положения о расходовании личных денежных средств недееспособных граждан, находящихся на обеспечении, незаконно использовал деньги пациентов на приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых персоналу учреждения для проведения туристического слёта.

«Приговором суда бывшему заместителю директора интерната назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Суд также лишил осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сроком на 1,5 года», — сказал Владислав Шульга.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, пациенты психоневрологического интерната Кировского района Калужской области лишены нормального питания и годами проживают в непригодных помещениях. Так, прокуратурой были выявлены факты использования в социальном учреждении продуктов питания с истекшим сроком реализации, а также длительного отсутствия ремонта в палатах.