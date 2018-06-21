Уфа, 21 июня, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В результате прохождения шквалистого ветра в Башкирии повреждены крыши зданий и больниц, сообщает 21 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

Томас Гарт Бентон. Ураган. 1954

По данным ведомства, в Нефтекамске сорвало шиферную кровлю с четырехэтажного жилого дома, которая повредила три автомобиля. В селе Калтасы со здания центральной районной больницы сорвало кровлю на площади 60 квадратных метро. В деревне Самохваловка ветер снес кровлю с частного жилого дома на площади 150 квадратных метров.

Отмечается, что в результате разыгравшейся стихии погибших и пострадавших нет, сотрудники МЧС ликвидируют последствия шквалистого ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня на Пермь обрушился ураган. Затопленные дождевой водой улицы пермяки сравнили с Венецией, а ненастный вечер — с апокалипсисом. Сорванные кровли, поваленные деревья, бетонные столбы поперёк автомобильной дороги, порванные провода линии элекропередачи — всё это последствия стихии.

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