Калуга, 21 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Калужской области на фоне повышения розничных цен на бензин в мае 2018 года инфляция составила 3%, незначительно ускорившись по сравнению с апрелем (2,9%). В общем, инфляция в регионе остается выше общероссийского показателя (2,4%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 21 июня заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Лариса Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Ссылаясь на данные Росстата она отметила, что в калужском регионе поднялись цены на непродовольственные товары (с 3,5% до 4,1%) и услуги (с 4,8% до 5,4%). К примеру, быстрее других товаров дорожали дизельное топливо, учебники и газеты. Также наблюдался рост цен на яблоки и свеклу.

По словам Захаровой, услуги населению продолжительное время являются фактором, оказывающим влияние на превышение уровня региональной инфляции над общероссийским. Так, в мае 2018 года наблюдалось увеличение темпов роста цен на сетевой газ и предоставление местного соединения по сотовой связи (+26%), найм жилых помещений (+24%), а также первичный консультативный осмотр у стоматолога (+22%).

«Уровень инфляции в Калужской области выше среднероссийского прежде всего за счёт более быстро растущего потребления, чем в других областях страны. У нас динамично развивающийся регион, что всегда создает некое инфляционное давление. При этом в Калужской области рост цен не превышает целевое значение в 4% с ноября 2017 года», — подчеркнула Лариса Захарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основной причиной сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на прежнем уровне 7,24% стал рост инфляции потребительских цен, который ускорился в мае 2018 года. Хотя темпы роста инфляции в апреле и мае не превышали 2,4%, ЦБ РФ акцентировал внимание на достаточно резком повышении цен на бензин и другие светлые нефтепродукты на фоне высокой цены на нефть.