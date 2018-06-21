Екатеринбург, 21 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идёт демонтаж ещё одного старинного дома. В этот раз под бульдозер попал особняк Блохиных на улице Октябрьской революции, 38. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос дома

Тревогу забили местные общественники. Один из них, Олег Букин, написал в Facebook призыв о помощи.

«Кто может, езжайте туда. Помогите. Я на работе с детьми, оставить не могу», — заявил активист.

Позиция представителей тех, кто сносит, уже известна. Это здание не является объектом культурного наследия. Его демонтаж идёт по договору с администрацией города, пишет издание «Новый день».

Отметим, в Екатеринбурге было снесено уже множество старинных домов. В основном под удар попали те из них, что не считаются объектами культурного наследия. Но были в этом списке и те дома, которые находились в реестре памятников. Тем не менее спасти их не удалось.